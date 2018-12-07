В УПЦ считают объединительный собор незаконным - Синод

Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре, подчеркнул, что объединительный собор, запланированный на 15 декабря, является незаконным.

Константинопольский Патриарх Варфоломей не имеет канонического права созвать любое собрание в Украине, об этом говорится в журнале № 41, сообщает Центр информации УПЦ.

Участники Священного Синода отметили, что «Константинопольский Патриарх не имеет никакого канонического права созвать любое собрание в Украине и вызвать на него архиереев Украинской Православной Церкви».

Объединительный собор УПЦ считают незаконным, поскольку в нем примут участие представители Церквей, действующих на территории Украины, но не признанных мировым Православием

В соответствии с Постановлением Собора епископов, который состоялся в Киево-Печерской лавре 13 ноября, представителям «епископата, духовенству, монашеству и мирянам Украинской Православной Церкви участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется».

Следовательно, никто из представителей Украинской Православной Церкви не уполномочивается представлять Церковь на соборе.

Также «Украинская Православная Церковь сочтет любые решения [...] объединительного собора недействительными и такими, которые не будут иметь никакой юридической и канонической силы», - говорится в журнале.