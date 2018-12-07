В Бердичев привезут чудотворную икону Богородицы «Взыскание погибших»

С 8 по 23 декабря в храмах Бердичевского района будет находиться чудотворная икона Божией Матери «Взыскание погибших».

Как сообщается на сайте бердичевского Свято-Николаевского собора УПЦ, святыня посетит несколько храмов благочиния: Свято-Николаевский собор, Свято-Георгиевский и Свято-Троицкий храмы Бердичева и храм в честь иконы Божией Матери «Целительница», Свято-Димитровский храм пгт Гришковцы, Свято-Покровский храм с. Мирославки, Свято-Хрестовозвиженський храм с. Великой Пятигорки, Свято-Покровский храм с. Никоновка, Спасо-Преображенский храм с. Половецкое, Свято-Иоанно-Богословский храм с. Обуховки, Свято-Петропавловский храм с. Реи и храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова с. Скаковки.

Святыню еще называют «Избавление от бед страждущих». Перед иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» молятся о благословении брака, к ней приходят с мольбой об освобождении от пороков, притекают матери с ходатайством о здоровье и благополучии детей, молятся об исцелении болезней глаз и слепоты, от зубной и головной боли и лихорадки, от недуга пьянства, о тех, кто отпали от веры.

График пребывания чудотворной иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в храмах Бердичевского благочиния можно увидеть здесь.