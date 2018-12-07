В Швейцарии открылась фотовыставка о семье Николая II

В сербском храме Святой Троицы в Цюрихе открылась фото-выставка под названием «Романовы: царское служение», рассказывающая о семье императора Николая II.

Мероприятие организовано по инициативе местного прихода Австрийско-Швейцарской епархии Сербской Церкви, сообщает pravoslavie.ru.

После чтения акафиста перед иконой Божией Матери «Троеручица» состоялось торжественное открытие, на котором священник Бранимир Петкович и иеромонах Игнатий (Шестаков) рассказали о содержании экспозиции и побеседовали о подвиге Царской семьи.

Известно, что сербы испытывают особую любовь к царю Николаю II, еще одним проявлением которой стала организация выставки.

2 декабря после Божественной литургии в зале приходского дома состоялась еще одна встреча, посвященная Царственным страстотерпцам. Фотографии рассказывают о жизни императора, семейных отношениях, жертвенности и служении Церкви и отечеству всех членов семьи Романовых. Выставка приурочена к скорбной дате столетней со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.