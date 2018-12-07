Патриарх Варфоломей в письме к Митрополиту Онуфрию назвал его титул после объединительного Собора

Патриарх Варфоломей направил Предстоятелю Украинской Православной Церкви Митрополиту Онуфрию письмо с приглашением на объединительный собор, который должен состояться 15 декабря в Киеве.

В письме, перевод которого опубликовал митрополит Александр (Драбинко) на своей странице в Фейсбук, Патриарх Варфоломей сообщил, каким, по его мнению, будет титул Предстоятеля УПЦ после объединительного собора.

«Этим Патриаршим письмом и обращением к Вам как «Высокопреосвященный митрополит Киевский», в форме икономии и милости, мы сообщаем Вам, что после выборов Предстоятеля Украинской Церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете эклизиологически и канонически носить титул Митрополита Киевского, который, Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686», - говорится, в частности, в письме.

Также Патриарх Варфоломей написал, что Митрополит Онуфрий, может выдвигать свою кандидатуру на пост Предстоятеля новой Церкви.

«...Мы просим Вас немедленно и в духе согласия и единства принять участие вместе с Вашей иерархией в будущем учредительном Соборе объединенной Украинской Православной Церкви и избирательных процессах для избрания ее Предстоятеля. Вашему Высокопреосвященству, конечно, разрешается быть кандидатом на эту позицию», - говорится в письме.