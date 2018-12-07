Наместник Почаевской лавры написал письмо Президенту с просьбой защитить обитель

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз) направил письмо Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг обители.

Открытое письмо митрополита к Президенту опубликовано на сайте Почаевской лавры, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

Наместник констатировал, что "с недавних пор украинская святыня Почаевская Свято-Успенская Лавра, стала испытывать давление со стороны различных властных структур".

Митрополит Владимир напомнил историю лавры в ХХ веке.

"В 50-х, 60-х годах прошлого века, братию Лавры выгоняли с монастыря, сажали в тюрьмы, оскорбляли, обвиняли, наводили клевету, конфисковывали храмы, имущество и землю. Обзывали нас "националистами", потому что мы говорили на украинском языке, а теперь мы "москали", потому, что православные и отстаиваем позицию нашей спасительной Православной веры.

Прошу, не обижайтесь, и заметим для себя – все пройдет и наступит конец нашей жизни, ничем мы не поправим свое положение в Вечности, если мы здесь допустим ошибку и не изменим свое отношение к Святой Церкви", – написал наместник обители.