В УПЦ проходит заседание Священного Синода, на котором отчитываются синодальные отделы

Перед началом заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви, 7 декабря, в Аннозачатьевском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры управляющий делами УПЦ митрополит Антоний совершил Божественную литургию, за которой молились члены Священного Синода, а также представители епископата Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сегодня состоится последнее в 2018 году заседание Священного Синода УПЦ, во время которого будут заслушаны отчеты Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.

С журналами Синода можно будет ознакомиться позже.