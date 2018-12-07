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В УПЦ проходит заседание Священного Синода, на котором отчитываются синодальные отделы

11:45, 07 декабря 2018
Православие
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Архиереи молились в Киево-Печерской лавре перед началом работы Священного Синода УПЦ / news.church.ua

Перед началом заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви, 7 декабря, в Аннозачатьевском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры управляющий делами УПЦ митрополит Антоний совершил Божественную литургию, за которой молились члены Священного Синода, а также представители епископата Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сегодня состоится последнее в 2018 году заседание Священного Синода УПЦ, во время которого будут заслушаны отчеты Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.

С журналами Синода можно будет ознакомиться позже.

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