В Киево-Печерской лавре почтили память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

В Киево-Печерской лавре сегодня почтили память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (Иверии).

Как сообщает официальный сайт лавры, раннее богослужение в праздничный день было совершено в Крестовоздвиженском храме. Божественную литургию возглавил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении братии обители в священном сане.

После Евангельского чтения митрополит Павел обратился к прихожанам и паломникам.

В начале архипастырского слова, владыка привёл слова святого царя и пророка Давида: «Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их…» Пс.18:5

По утверждению владыки, эти слова относились не только к святым апостолам и их подвигам. Эти слова также применимы и к равным апостолам по проповеди людям, которые до сего дня проповедуют Слово Божие.

К сожалению, отметил митрополит, несмотря на все труды, сердце человека не сразу воспринимает Божественную благодать. По мнению митрополита, это является следствием того, что больше люди возлюбили суету. Поэтому владыка напомнил, что наша жизнь здесь не заканчивается и заверил, что Господь обязательно спасет каждого человека, который хочет спастись, научился жить для вечности и является примером для других, каким была святая равноапостольная Нина.

Владыка рассказал о житии, гонениях и равноапостольных трудах святой, которая могла вместе с апостолом сказать: "Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим…" (1 Кор.11-12)

Рассказывая о подражании святой Христу, владыка обратил внимание на важность молитвы. Было замечено, что наша молитва бывает не слышна, когда произносится рассеянно и поспешно, без понимания того, что действительно нужно.

Пример усиленной молитвы подала святая Нина, которая со слезами денно и нощно просила Бога о спасении своего народа.