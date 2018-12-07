В РПЦ заявили о создании приходов «везде, где есть наши верующие»

Русская Православная Церковь в связи с приостановлением евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом создает приходы зарубежом, «везде, где есть наши верующие».

Об этом сказал Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в интервью франкоязычному порталу Orthodoxie.com, сообщает patriarchia.ru.

«Не могу сказать, что мы готовы позволить нашим верующим в исключительных случаях причащаться в схизматической Церкви, каковой на настоящий момент оказалась Константинопольская Церковь. Мы предпримем усилия, чтобы создать приходы Русской Православной Церкви везде, где есть наши православные верующие, но нет приходов», - сказал владыка.

Митрополит Иларион рассказал, в частности, как обстоит ситуация в Южной Корее, где нет храмов РПЦ, но есть верующие.

«Несколько дней назад я был в Южной Корее. Там имеется община русских православных верующих, но нет ни прихода, ни священника Русской Православной Церкви. До недавнего времени все эти люди ходили в храм Константинопольского Патриархата, и у нас не было намерения создавать там свой приход, потому что мы считали, что Константинопольский Патриархат справляется там с задачей пастырского окормления наших верующих. Но сейчас мы становимся перед неизбежным решением: учреждать там приход и посылать туда священника. И мы будем посылать священников везде, где есть наши верующие, но нет пока приходов», - рассказал митрополит Иларион.