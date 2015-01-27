Как стать святым? - управляющий делами УПЦ (интервью)

Управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний — о том, как стать святым, о “геройских подвигах” на пути к святости и о том, как определить святого.

Путь спасения открывается через искреннее покаяние длиною в жизнь

— Святые - это не просто добрые и праведные люди. Каждый из них совершил свой личный подвиг, деятельно устремлялся приблизиться к Богу. Доказывал Ему свою преданность делами. Сегодня легче или сложнее стать святым?

— Путь к Богу во все времена – это, прежде всего, несение своего личного креста, который каждому христианину дается по его силам. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит: «Не ищи... христианского совершенства в добродетелях человеческих: тут нет его, оно таинственно хранится в Кресте Христовом». И этот крест, без которого не может быть духовной жизни, и тем более спасения, у каждого индивидуальный. Он измеряется слезами, кровью и потом, то есть путь спасения открывается через искреннее покаяние длиною в жизнь, подвигом самоотречения и борьбой со страстями.

В принципе, все это и есть будни нашей христианской жизни. И они не легче и не сложнее, чем две тысячи лет назад, потому что для каждого из нас это крестный путь, который нужно пройти своими ногами и измерить собственными слезами. Мера этой тяжести внутри самого человека – в сердце, во внутренних расположениях души, искренних переживаниях.

Кто измерит чужую боль или даст цену слезам раскаявшегося грешника? Только Господь сердцеведец, Который стучит в наши двери и зовет: «Сын мой! Отдай сердце твое мне» (Прит. 23, 26).

Святость – это не путь избранных, это предназначение и обязательная задача для каждого

— Все ли должны стараться стать святыми? Это естественное стремление для каждого человека?

— Митрополит Антоний Сурожский однажды сказал: «Мы должны жить так, чтобы если все Евангелия будут утеряны, люди могли бы их прочесть по нашим лицам». Сам Господь дает нам однозначное повеление: ««Будьте святы, потому что Я свят» (1Пет. 1, 16).

Святость – это не путь избранных, это предназначение и обязательная задача для каждого из нас. «Человек делается сыном Божиим, только когда становится святым», – учит святитель Григорий Нисский. И если мы будем пренебрегать искупительным подвигом Господа нашего Иисуса Христа, Который в Своих Крестных страданиях искупил род человеческий от греха, проклятия и смерти, то конец наш будет плачевным. Потому что живущие во грехе приобщаются проклятию и вечной смерти, а живущие в Боге становятся причастниками жизни вечной.

Поэтому святость – это не вопрос некоего философского выбора, это вопрос жизни и смерти. И когда человек поймет это и захочет встать и пойти что-то сделать для своего спасения – это и будет первый шаг к святости. Как говорил преподобный Серафим Саровский, святой человек отличается от прочих только одним – решимостью.

Господь «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тмф. 2, 4). Возложив все упование на Бога, каждый сможет достичь главной цели своего бытия – спасения и вечной радости о Духе Святом. Мы не должны бояться трудностей на этом пути, бесовских козней и прочих бед, ибо, как сказал святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Того, кто отдает себя Богу, Бог никогда никому не отдаст».

Главный геройский поступок на пути к святости — победа над собой, над страстями

— Как стать святым обычному человеку? Обязательно ли нужно совершить геройский поступок?

— Тихий и кропотливый труд, самоотречение и кротость, смирение и умирание для мира, которые возводят человека на высоту святости, как-то плохо ассоциируются с громкими фанфарами, звук которых слышишь при словосочетании «геройский поступок». Главный и решающий геройский поступок, без которого невозможно стать святым, – это победа над самим собой.

«Достоинство человека – бороться со злом в себе до последнего вздоха», – учит монах Симеон Афонский. Без этого все слова о святости будут пустым сотрясанием воздуха.

Жизнь во Христе, подвиги и вообще все, что у нас только может ассоциироваться с понятием святости, можно определить одним единственным словом – любовь. Именно на любви к Богу и ближнему утверждается весь закон и пророки (см. Мф. 22, 35-40). Именно любовь – единственная мотивация любого христианского поступка.

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13, 1), – говорит апостол Павел. Поэтому и ответ на вопрос “как стать святым?” очень простой – нужно просто полюбить Бога. И эта любовь окрыляет человека, делает его способным на великие дела и подвиги, соединяет его тесными узами с Тем, к Кому эта любовь обращена.

Икона "Собор святых Киевской духовной академии"

Преподобный Ефрем Сирин в глубоком сердечном воздыхании к Богу так выражает эту любовь: «Тебя, Господи, должны мы искать вместо всего иного и кроме Тебя не искать ничего. Ибо кто ищет Тебя, тот все находит в Тебе». Но любовь к Богу и людям – это великий дар Божий, который требует от человека больших трудов.

Любовь к Богу должна быть деятельной, то есть подтверждать внутренние расположения сердца соответствующими делами. Об этом говорит святитель Феофан Затворник: «Любовь есть рай, но рай потерянный. Входишь внутрь себя и не находишь его там; видишь, что на поле сердца не растет это древо жизни. Отчего же? Оттого, что сердце все заросло злыми древами страстей, заглушающих любовь. Где страсть, там нет места любви. Искорените прежде эти злые древа страстей – и на месте их произрастет одно многоветвистое древо, дающее цвет и плод любви».

Поэтому наша задача – искать Бога ежедневно, ежечасно, не унывая, не опуская рук и не требуя мгновенных наград. И тогда Бог обязательно увидит наше любящее сердце и ответит благодатью Своей Отеческой любви, приносящей человеку такую радость, о которой сказано апостолом: «Не видел того глаз и не слышало того ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его» (1Кор. 2, 9).

Главное чудо – это чудо Божественной любви к грешному человеку

— Святые, чудесным образом, соединяют прошлое и настоящее. Присутствие их говорит, что Церковь не знает мертвых, у неё все живы. С ними не боишься смерти. С ними - возможны чудеса. А Вы верите в чудеса? Соприкасались ли Вы с чудом?

— Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин учит, что «верх святости и совершенство состоят не в совершении чудес, но в чистоте любви. И это справедливо: чудеса должны прекратиться и уничтожиться, а любовь всегда останется (1Кор. 13, 8)». Поэтому главное чудо, с которым встречается каждый, кто приходит к Богу, – это чудо Божественной любви к грешному человеку.

В Церкви с нами происходит чудо внутреннего преображения. И хотя часто этот процесс незаметен окружающим и является тайной внутренней сердечной жизни человека, все же для меня это самое большое чудо, которое свидетельствует о великой силе исцеляющей благодати Божией.

Икона прп. Иова Угольского

Бог сподобил меня исповедаться у прп. Иова Угольского. Его глаза горели Евангельским светом

— Приходилось ли Вам общаться с потомками святых?

— Бог сподобил меня исповедаться у преподобного Иова Угольского. Общение с этим святым человеком произвело на меня неизгладимое впечатление, и я благодарен Господу за этот уникальный духовный опыт. И по сей день я сохранил добрые дружественные отношения с родственниками преподобного Иова.

Это был удивительный человек, глаза которого горели Евангельским светом. Не случайно святитель Иоанн Златоуст говорил, что «у святых не только слова, но даже лица исполнены духовной благодати». Это воистину так. Кто хотя бы раз в жизни встречался с преподобным Иовом, запомнил его взгляд на всю свою жизнь.

Прославление свщмчч. Адриана Вожакова и Димитрия Сурмели

Стараюсь не только молиться своим святым, но и в жизни хоть на йоту приблизиться к ним

— Святитель Иоанн Златоуст говорил, что почитание святого состоит в подражании ему. Кому Вы подражаете? Ваш любимый святой?

— Каждый православный христианин особо почитает своего небесного покровителя – святого, чье имя получил при крещении. У монаха два небесных покровителя, одного он получает при крещении, второго - при постриге. И конечно, я стараюсь не только в молитвах обращаться к своим святым, но и в жизни хоть на йоту приблизиться к их образу.

Вообще, невозможно из всего сонма святых выделить кого-то особенного, так как в каждом угоднике Божьем отразился Господь. И каждый из них по-своему учит нас любить Бога, показывает свой особый путь и пример жизни во Христе. Разнообразие подвигов и судеб святых невозможно оценить по некой шкале – этот святой более любимый, а этот менее. Но в каждом из них проявилась красота личности человека, в котором отразился Христос. Поэтому каждый святой без исключения близок и дорог каждому христианскому сердцу.

Имя каждого нового праведника – это еще один светильник миру

— Участвовали ли Вы в канонизации святых?

— Я участвовал в канонизации святых, прославленных Украинской Православной Церковью. Нужно отметить, что эти богослужения проходили всегда при большом стечении народа Божьего, который с большим благоговением относится к памяти подвижников благочестия.

Такие церковные торжества всегда оставляют огромное впечатление, наполняют душу небесной радостью и осознанием того, что в прославлении святых торжествует Божья Правда. Имя каждого нового праведника – это еще один светильник миру, который поставляется на высокой свещнице, и в мире становится хоть чуточку, но светлее. И в этом для нас большая радость, ибо «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5).

«Православная жизнь»