Епископам УПЦ представители власти вручают приглашение на Объединительный собор

Епископам Украинской Православной Церкви, представители государственной власти вручают приглашение на Объединительный собор, который должен состояться 15 декабря в Киеве.

Губернатор Ровенской ОГА Алексей Муляренко передал митрополиту Сарненскому и Полесскому Анатолию приглашение Вселенского Патриарха Варфоломея для участия в Объединительном соборе, сообщает пресс-служба Сарненсько-Полесской епархии УПЦ.

Приглашение было передано во время рабочей встречи, на которой обсуждались вопросы о религиозном состоянии в епархии.

«Аналогичные приглашения для участия в Объединительном соборе получают все епископы Украинской Православной Церкви», - говорится в сообщении епархии.