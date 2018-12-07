Епископам УПЦ представители власти вручают приглашение на Объединительный собор
11:00, 07 декабря 2018Православие
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Встреча митрополита Анатолия с Ровенским губернатором / sarny.church.ua
Епископам Украинской Православной Церкви, представители государственной власти вручают приглашение на Объединительный собор, который должен состояться 15 декабря в Киеве.
Губернатор Ровенской ОГА Алексей Муляренко передал митрополиту Сарненскому и Полесскому Анатолию приглашение Вселенского Патриарха Варфоломея для участия в Объединительном соборе, сообщает пресс-служба Сарненсько-Полесской епархии УПЦ.
Приглашение было передано во время рабочей встречи, на которой обсуждались вопросы о религиозном состоянии в епархии.
«Аналогичные приглашения для участия в Объединительном соборе получают все епископы Украинской Православной Церкви», - говорится в сообщении епархии.
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