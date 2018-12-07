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Митрополит Онуфрий отпел настоятельницу Анниного монастыря игуменью Нонну

12:50, 07 декабря 2018
Православие
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Митрополит Онуфрий совершил отпевание настоятельницы Анниного монастыря / news.church.ua

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 6 декабря совершил чин отпевания игуменьи Нонны (Ткачук), настоятельницы женского монастыря в честь святой праведной Анны г. Вашковцы на Буковине.

Похоронили игуменью Нонну на территории монастыря святой праведной Анны, настоятельницей которого она была более 25 лет. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Игуменья Нонна (Ткачук) / news.church.ua

Игуменья Нонна (Ткачук) – первая игуменья новосозданного монастыря (с 1992 года). Трудилась здесь еще во времена, когда сестры жили в землянке и приспособленных помещениях. Именно по ее игуменству монастырь стал одним из крупнейших на Буковине. Отошла к Господу в 64-летнем возрасте в ночь с 4 на 5 декабря после продолжительной болезни.

За упокой души игуменьи пришли помолиться сотни прихожан обители.

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