Митрополит Онуфрий отпел настоятельницу Анниного монастыря игуменью Нонну

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 6 декабря совершил чин отпевания игуменьи Нонны (Ткачук), настоятельницы женского монастыря в честь святой праведной Анны г. Вашковцы на Буковине.

Похоронили игуменью Нонну на территории монастыря святой праведной Анны, настоятельницей которого она была более 25 лет. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Игуменья Нонна (Ткачук) – первая игуменья новосозданного монастыря (с 1992 года). Трудилась здесь еще во времена, когда сестры жили в землянке и приспособленных помещениях. Именно по ее игуменству монастырь стал одним из крупнейших на Буковине. Отошла к Господу в 64-летнем возрасте в ночь с 4 на 5 декабря после продолжительной болезни.

За упокой души игуменьи пришли помолиться сотни прихожан обители.