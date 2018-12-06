В Иерихоне начался ремонт храма-часовни на месте дома Закхея-мытаря

На подворье Русской духовной миссии в честь святого апостола Закхея, епископа Кесарии Филипповой, расположенной в центре Иерихона, начались ремонтные работы.

Подворье 5 декабря посетили представители городских властей, чтобы обсудить ремонт, сообщает patriarchia.ru.

В частности, подворье посетил губернатор Иерихона и Долины Иордана Джихад Абу аль-Ассаль, мэр Иерихона Хасан Салех, заместитель губернатора Джамал Раджаб.

Гости осмотрели храм-часовню, расположенную на территории подворья, в которой до наших дней сохраняются фрагменты мозаичных полов VI века и могила преподобного Кириака, а также ознакомились с ходом ремонтно-восстановительных работ, начатых Миссией в часовне и на подворье.

Затем состоялись переговоры, главной темой которых стали реставрационные работы, проводимые Миссией на подворье, и будущее этого святого места в планах дальнейшего развития паломничества и туризма.

Со стороны Миссии в переговорах принял участие секретарь Миссии игумен Никон (Головко).

Работы по восстановлению храма-часовни и древнейших мозаик, сохранившихся на месте дома Закхея-мытаря в Иерихоне завершаться в течение трех месяцев.