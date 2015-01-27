На Луганщине в результате артиллерийских обстрелов повреждено несколько церквей УПЦ
12:01, 27 января 2015Православие
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По сообщению Луганской ОГА, в результате артиллерийских обстрелов была повреждена Свято-Троицкая церковь села Троицкое Попаснянского района.
«Один из снарядов попал в общеобразовательную школу, другой взорвался прямо перед каменной церковью - одним из старейших православных храмов на Донбассе. Железные ворота церкви от осколков превратились в сито, внутри упали несколько старинных икон, разбита табличка, поврежден фасад», - сообщил губернатор Луганской области Геннадий Москаль.
Кроме того, по сообщению Северодонецкой епархии УПЦ, в эти дни был поврежден Свято-Духовский храм поселка Теплогорск и часовня в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» в городе Стаханов.
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