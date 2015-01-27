В храм Христа Спасителя ко дню 6-й годовщины интронизации Патриарха Кирилла доставят чудотворную икону

Чудотворная Смоленская икона Божьей Матери «Одигитрия» будет принесена для поклонения в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя ко дню 6-й годовщины интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

Смоленская икона Божией Матери, один из наиболее почитаемых образов Пресвятой Богородицы на Руси, после реставрации возвращается в Успенский кафедральный собор города Смоленска. Перед возвращением в Смоленск чтимый образ на протяжении 10 дней, с 1 по 10 февраля, будет доступен для поклонения в Храме Христа Спасителя.

1 февраля, в день интронизации, будет совершена Божественная литургия Святейшим Патриархом Кириллом в сослужении епископата Русской Православной Церкви. После богослужения все желающие смогут совершить молитву и приложиться к чудотворному образу. 10 февраля икона отправится в Смоленск.

Справка.

Икона Пресвятой Богородицы именуемая «Одигитрия-Смоленская» известна на Руси с древнейших времен. Она была принесена на Русь из Греции. По преданию, греческий император Константин Порфирородный благословил этой иконой дочь свою, царевну Анну, выдавая ее замуж в 1046 году за Черниговского князя Всеволода Ярославича. Сама икона представляет собой список с «Одигитрии-Влахернской», написанной по преданию апостолом Лукой.

Образ Смоленской Одигитрии – символ заступничества и защиты русских земель на протяжении многих веков.

Образ является чудотворным списком одной из почитаемых древнейших икон Одигитрии Смоленской (была перенесена в Смоленск в начале XII века Владимиром Мономахом). По преданию икона была прислана в 1602 году на освящение новой крепостной стены царем Борисом Годуновым, руководившим строительством в Смоленске, и помещена на башне, в нише, над главными городскими воротами.

Башня, на которой находился образ, пострадала при осаде Смоленска войсками Сигизмунда III в 1609 - 1611 гг. Однако икона продолжала пребывать на своем месте и после того, как Смоленск оказался в составе Речи Посполитой. Перед ней царь Алексей Михайлович совершил благодарственную молитву после освобождения города в 1654 году.

Именно образ Смоленской Одигитрии сопровождал русскую армию всю войну 1812 года. Перед Бородинским сражением по распоряжению главнокомандующего М.И. Кутузова икона Смоленской Богоматери была обнесена по всем рядам войск, и перед ней был отслужен молебен с коленопреклонением в присутствии главнокомандующего и всей армии.

Второй раз икона побывала на Бородинском поле в 100-летний юбилей Отечественной войны в 1912 году. Во время праздничных торжеств перед ней молился император Николай II. Третий раз она оказалась на Бородино в 2012 году во время торжественных мероприятий празднования 200-летнего юбилея войны с Наполеоном.

За два полных года специалисты государственного научно-исследовательского института реставрации проделали огромный объём работы, который потребовал значительных усилий и применения всего спектра профессиональных навыков и новейших научно-реставрационных методов. Применение микроскопного контроля позволило работать с микроповерхностью красочного слоя иконы за гранью возможностей обычного человеческого зрения.