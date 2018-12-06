Житомирский митрополит рассказал о результатах обысков СБУ

В Житомирской епархии Украинской Православной Церкви во время обыска СБУ, который состоялся 3 декабря, литературы, которая разжигает религиозную вражду найдено не было.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим (Горенко) на своей странице в Фейсбук.

«Когда закрыли епархиальное управление и начали искать, у нас ничего не было найдено. В некоторых средствах массовой информации было написано, что в Житомирской епархии, в городе Житомире, были изъяты какие-то записки, брошюры, которые разжигают межконфессиональную вражду. Я официально заявляю: в нашей епархии не было изъято ни одной открытки, ни одной брошюры, которая бы несла вражду в общество и народ», - подчеркнул митрополит Никодим.

Он подчеркнул, что в Житомирской епархии не издается литература.

«Мы вообще никогда ничего не выдавали, наша епархия не занимается издательством. Если я благословлял где-то какие-то книжки – это было по моему личному благословению, с моей цензурой, но каждое свое слово я всегда стараюсь продумать, что я говорю, чтобы не было ни в коем случае призыва к розни и к противостоянию», - отметил владыка.

Одновременно он призвал верующих проявлять толерантность.

Митрополит Никодим напомнил, что Украинская Православная Церковь молится об Украине.

«В нашей Церкви всегда звучат молитвы об украинском государстве, украинском воинстве, о власти. На каждом богослужении читается особая молитва, где мы вспоминаем тех, кто свою жизнь отдал за нашу землю, за мир на нашей земле, за тех, кто отстаивал территорию. Наша Церковь поддерживает территориальное единство. Мы осуждаем ту агрессию, которая происходит сегодня извне и мы молимся за наших воинов», - сказал владыка Никодим.