В УПЦ заявили, что отношение к Единой Поместной Церкви определят по факту ее создания

В Украинской Православной Церкви заявили, что отношение к Единой Поместной Церкви определят на Соборе архиереев УПЦ по факту ее создания.

Об этом сказал викарный архиерей Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен (Воят), сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на «UA: Ровно» в Facebook.

«По факту того, будет или не будет предоставлен (Томос – ред.), если будет – тогда мы будем принимать коллегиальное решение. В Церкви всегда соборные решения. Решение такой важности принимаются Собором епископов Церкви», - подчеркнул владыка Пимен.

Он объяснил, почему не планирует участвовать в объединительном Соборе.

«Я, как епископ, могу сказать: мы уже имеем Украинскую Православную Церковь, которая имеет такие права, которых не дает пока Константинополь, Патриарх Константинопольский. Даже половины тех прав, которые есть в Украинской Православной Церкви не предоставлено», - подытожил владыка Пимен.