В УПЦ рассказали, за что вызвали ровенских священников в СБУ

Священникам Ровенской епархии Украинской Православной Церкви на допросе в Ровенском управлении СБУ предъявили обвинения в государственной измене и разжигании религиозной вражды.

Об этом рассказал секретарь Ровенской епархии УПЦ протоиерей Александр Егоров, сообщается на официальном сайте УПЦ.

Повестки пришли 14 священникам – 13 священникам Ровенской епархии и 1 священнику Сарненсько-Полесской епархии УПЦ.

«На этих допросах, которые состоялись сегодня, все сводится к двум статьям: “Государственная измена” и “Разжигание религиозной вражды”. Речь идет о брошюрах, которые были распространены в храмах нашей епархии – хотя и не только нашей епархии. Эти брошюры не несут угрозы суверенитету нашего государства», - отметил он.

По утверждению протоиерея, именно за хранение упомянутых брошюр священникам «инкриминируют разжигание религиозной розни», однако он уточняет, что «давления» на допросах на них не оказывали.

«Надо отметить, что давления никакого не было. Все наши священники были с адвокатами. Задавались определенные вопросы, на которые они отвечали. Конкретно мы не можем говорить о чем был разговор, потому что они ставили подпись о неразглашении. То что мы знаем сегодня – это предъявление двух статей: “Государственная измена” – достаточно серьезная, и “Разжигание религиозной розни”», - отметил он.