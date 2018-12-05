В Почаевской лавре провели ревизии

Комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника в среду провела проверку в Почаевской лавре.

В результате ревизии все святыни оказались на месте, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

"5 декабря Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник проверил наличие "экспонатов", согласно реестру 60-х годов, на территории Свято-Успенской Почаевской лавры», - рассказали в УПЦ.

В лавре сообщили, что «проверку наличия зарегистрированных "экспонатов" осуществила комиссия заповедника, согласно описанию советского периода».

Ревизию осуществляли в Успенском и Троицком соборах, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и надвратном корпусе.

Как сообщалось, 23 ноября комиссия Министерства юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры.

Ранее братия Свято-Успенской Почаевской лавры направила обращение в связи с решением комиссии Министерства юстиции Украины. Кроме того, свою обеспокоенность попытками государства отобрать Почаевскую лавру выразил Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.