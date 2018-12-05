В 10-ю годовщину смерти Патриарха Алексия православные молились об его упокоении

В десятую годовщину со дня смерти Патриарха Алексия II, 5 декабря, православные молились об его упокоении.

У гробницы пятнадцатого Предстоятеля Русской Православной Церкви в Благовещенском приделе Богоявленского кафедрального собора в Елохове Патриарх Кирил совершил заупокойную литию, сообщает patriarchia.ru.

У гробницы Патриарха Алексия II молились духовенство, монашествующие и верующие. По окончании литии на гробницу были возложены цветы.

Иерархам, посетившим Богоявленский кафедральный собор, подарили книгу «Путем Христовым. Жизненный путь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II».

Заупокойные богослужения по приснопамятному Патриарху Алексию совершались 5 декабря во всех Патриарших резиденциях.