Митрополит Онуфрий напомнил, что Богородица достигла святости именно в храме (видео)

Своей святости Пресвятая Богородица достигла именно в Божием храме.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в день праздника Введення во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии в Свято-Введенском мужском монастыре Киева, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель рассказал о жизни Пресвятой Богородицы и отметил, что Она была таким же человеком, как и каждый из нас. Однако, добавил Архипастырь, «никто и никогда не может сравниться с Ее святостью, и каждый должен стремиться к этому».

«Пресвятая Дева Мария всегда слышит молитвы тех, кто к Ней обращается, и спешит к ним на помощь. Она всегда с теми людьми, которые в скорби и болезни. Мы должны стремиться к той святости Пресвятой Девы Марии», — сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший владыка отметил, что особенно поражает то, насколько Пресвятая Дева Мария является высокой по святости и одновременно насколько смиренной. «Она тоже была человеком, у нее было все то, что у нас: такая же плоть, такая же душа… Но Ее смирение, которое было основой глубокой и благодарной любви к Богу, сделало Ее такой, какой Она есть, — Святее всех святых», — подчеркнул Владыка.

По словам Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, мы должны помнить, что Своей святости Пресвятая Богородица достигла именно в храме: «Там Она очищала Свою душу, там Она совершенствовала Свою молитву, там Она читала Священное Писание, что давало Ей светлый и чистый разум».

«Домашняя молитва тоже очень важна и необходима, — пояснил Его Блаженство. — Но молитва церковная выше домашней, потому что здесь собирается много молящихся, а Господь говорит: «Где двое или трое во имя Мое собраны, там я среди них» » Мф. 18: 20). Церковная молитва нас укрепляет, дает нам ту благодатную силу, которая необходима человеку, чтобы преодолеть все испытания, которые попускает нам Бог… и которые нас подталкивают к Богу».

Предстоятель пожелал каждому силы и разума собираться в храме, хранить чистоту Православной веры, любить, терпеть друг друга и молиться за всех, даже за неприятелей. «Это тот путь, который прошла Матерь Божия, которым Она завещает нам идти, и который ведет человека к высшему спасению на Небе», — подытожил Владыка.