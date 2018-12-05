В Литве на могиле митрополита Иосифа (Семашко) зажгли лампаду от православных Беларуси

В преддверии 150-летия со дня кончины митрополита Виленского и Литовского Иосифа (Семашко; † 06.12.1868) по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, делегация Гомельской епархии во главе с председателем Синодальной комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви архимандритом Амвросием (Шевцовым) посетила Свято-Духов собор одноименного мужского монастыря города Вильнюса, в крипте которого находится могила приснопамятного архипастыря.

Члены делегации 3 декабря сослужили за Божественной литургией митрополиту Виленскому и Литовскому Иннокентию. Также в богослужении приняли участие секретарь Виленско-Литовской епархии протоиерей Виталий Моцкус и духовенство Виленско-Литовской епархии, сообщает официальный портал БПЦ.

От имени архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана митрополиту Иннокентию были переданы памятные подарки.

По окончании богослужения архимандрит Амвросий (Шевцов) передал литовской стороне лампаду — дар, символизирующий благодарность православных христиан Беларуси архиерею-воссоединителю. Лампада была установлена на могиле митрополита Иосифа.