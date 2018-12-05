Православные Буковины передали 25 тонн продуктов для переселенцев в Святогорскую лавру

В Святогорскую лавру 4 декабря было доставлено 25 тонн гуманитарного груза.

Помощь, доставленная в обитель в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, прибыла из Черновицкой епархии УПЦ, сообщается на сайте обители.

Организовала сбор гуманитарной помощи православная буковинка Мария. Усилиями православных Черновицкой епархии было собрано более 10 тонн овощей, 2 тонны яблок, 500 литров растительного масла, около 8 тонн различных круп, около 4 тонн другой бакалейной продукции: макаронных изделий, муки, сахара, чая, кофе, фасоли, сухофруктов и консервации, а также продукцию бытовой химии, одежду и обувь.

На сегодняшний день на полном содержании в обители продолжает пребывать около 130 беженцев, из которых 36 детей разных возрастов. По словам организатора помощи, искренне благодарной всем, принявшим участие в сборах этой гуманитарной помощи, «очень важно и дорого, что в наше время, когда в мире столько равнодушия, находятся неравнодушные люди, способные сопереживать чужой беде и по мере своих сил стремятся внести свой вклад в дела милосердия».