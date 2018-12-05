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Православные Буковины передали 25 тонн продуктов для переселенцев в Святогорскую лавру

01:28, 05 декабря 2018
Православие
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Православные Буковины передали 25 тонн продуктов для переселенцев / svlavra.church.ua

Помощь, доставленная в обитель в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, прибыла из Черновицкой епархии УПЦ, сообщается на сайте обители.

/ svlavra.church.ua

Организовала сбор гуманитарной помощи православная буковинка Мария. Усилиями православных Черновицкой епархии было собрано более 10 тонн овощей, 2 тонны яблок, 500 литров растительного масла, около 8 тонн различных круп, около 4 тонн другой бакалейной продукции: макаронных изделий, муки, сахара, чая, кофе, фасоли, сухофруктов и консервации, а также продукцию бытовой химии, одежду и обувь.

На сегодняшний день на полном содержании в обители продолжает пребывать около 130 беженцев, из которых 36 детей разных возрастов. По словам организатора помощи, искренне благодарной всем, принявшим участие в сборах этой гуманитарной помощи, «очень важно и дорого, что в наше время, когда в мире столько равнодушия, находятся неравнодушные люди, способные сопереживать чужой беде и по мере своих сил стремятся внести свой вклад в дела милосердия».

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