На Ровенщине 14 священников УПЦ вызвали на допрос в СБУ

14 священников Ровенской и Сарненской епархии Украинской Православной Церкви получили повестки от СБУ в Ровенской области.

Как сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ, 5 декабря в 10.00 все они должны прибыть в СБУ.

«Что конкретно инкриминируют клирикам двух епархий пока не известно. После допроса, который, вероятно, затянется на час, священники готовы дать пресс-конференцию средствам массовой информации прямо на лестнице управления. Кроме того, к диалогу с прессой готов и викарий Ровенской епархии УПЦ, епископ Дубенский Пимен», - говорится в сообщении.