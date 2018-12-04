Впервые вышел в свет Новый Завет на лезгинском языке

Новое академическое издание Института перевода Библии (ИПБ) под грифом Института языкознания РАН вышло на одном из языков многонационального Дагестана.

Этим изданием ИПБ завершил многолетний труд по переводу Нового Завета на лезгинский язык, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на сайт ИПБ.

В работе по подготовке этого перевода в разные годы принимали участие лезгинские писатели и поэты, опытные богословы-библеисты, высококлассные специалисты по лезгинскому языку – в т.ч. д.ф.н. Букар Бекирович Талибов, д.ф.н. Михаил Егорович Алексеев, доктор Honoris Causa РАН Марианна Беерле-Моор и др.

Настоящее издание представляет собой первый перевод Нового Завета на современный лезгинский язык, принадлежащий к лезгинской подгруппе нахско-дагестанской языковой семьи. Однако ранее у предков современных лезгин – племен, живших на востоке Кавказа в государстве Кавказская Албания и являвшихся, вместе с грузинским и армянским народами, последователями христианства – был свой перевод Библии на агванский язык.

В оформлении настоящего издания используются избранные факсимильные изображение сохранившихся фрагментов древней рукописи этого перевода (палимпсеста) VII-IX вв.

Еще одной особенностью этой книги является наличие в ней фрагментов текста, переданных на лезгинском языке в поэтическом стиле. Это такие отрывки, как молитва Отче наш (Матф 6:9-13), Песнь Марии (Луки 1:26-56), Песнь Захарии (Луки 1:68-79) и др. Они выделены в тексте поэтическим отступом и курсивом.