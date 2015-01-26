Настоятель Владимирской церкви в Мариуполе предложил помощь жителям города

Протоиерей Михаил Красулин, настоятель Свято-Владимирского храма УПЦ в Мариуполе, предложил помощь жителям города.

«Буквально в первые часы после обстрела на территории нашего храма власти развернули две военные палатки, где люди сейчас могут прийти обогреться, получить чай, какие-то продукты питания, теплые одеяла, клеенку — для того, чтобы забить окна. Есть договоренность, что в случае повторения обстрела и волонтеры, и люди, находящиеся в палатке, смогут укрыться в нашем храме», ― рассказал отец Михаил.

«В одном из помещений действует координационный центр: люди приходят, записывают, у кого какие разрушения», ― сообщил священник.

«Свято-Владимирский храм открыт круглосуточно. Кто нуждается в какой-то помощи, кому страшно, кто одинок, могут прийти к нам. В домах очень много выбито стекол, в квартирах холодно, поэтому приглашаем, кому это нужно, переночевать на территории храма. В церкви дежурят священники», - рассказал он.

По материалам «Православие в Украине»