Найдена мраморная доска с надписью об участии Царской семьи в прославлении Серафима Саровского

На раскопках в Саровском монастыре сотрудники Института археологии РАН нашли доску из мрамора, изготовленную в память об участии семьи царя Николая II в прославлении преподобного Серафима Саровского в 1903 году.

Исторический артефакт, связанный с историей канонизации великого русского подвижника, был обнаружен членами экспедиция Института археологии РАН, которые летом 2018 года работали в Сарове на территории Саровского монастыря, а также исследовали средневековое мордовское городище, в границах которого находится современный монастырь, сообщает сайт журнала "Фома".

В частности, среди находок ученые выделили артефакт, связанный с одним из наиболее знаковых событий в истории Саровской обители — канонизацией преподобного Серафима Саровского в 1903 году.

Археологи нашли памятную доску из мрамора с надписью, высеченной золотыми буквами, посвященной участию Царской семьи в прославлении преподобного.

Еще одна важная находка представляет собой обломки камня для изготовления литографий, по которым удалось определить изображение и дату изготовления: это один из наиболее распространенных сюжетов в иконографии святого Серафима Саровского «Моление на камне».

Как считают специалисты, камень был изготовлен в 1874 году в Санкт-Петербургской или Московской мастерской, так как об этом свидетельствуют тонкость изображения и проработанность деталей.

Сейчас на месте Саровского Свято-Успенского монастыря ведутся восстановительные работы, результатом которых станет полное воссоздание исторического облика Саровской пустыни. Целью экспедиции 2018 года было проведение спасательных раскопок на месте воссоздания церкви Живоносного источника — одного из двух основных монастырских храмов.