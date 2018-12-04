Кличко наградил архиепископа УПЦ знаком благодарности

В день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря, викарий Киевской Митрополии архиепископ Боярский Феодосий был удостоен официального знака Благодарности Киевского городского Главы В. Кличко.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, награда вручена за многолетнюю плодотворную церковную деятельность, весомый личный вклад в утверждение принципов христианской морали в обществе.

По поручению Киевского городского Головы награду владыке Феодосию вручил депутат Киевского городского совета В. Иванченко.

Благодарность Киевского городского Головы – это награда, которая вручается труженикам предприятий, учреждений и организаций Киева, сделавшим личный вклад в развитие различных сфер жизнедеятельности столицы, достигшим выдающихся успехов в научной и другой творческой работе, высокого мастерства в профессиональной деятельности.