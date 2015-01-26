Священник может помогать военным только в деле спасения души - иеромонах Мелхиседек (видео)

О прошлогодних событиях на Грушевского, нынешней ситуации на Востоке и роли священника на войне в интервью для телеканала новостей "24" рассказал иеромонах УПЦ Мелхиседек.

ВИДЕО

Отец Мелхиседек рассказал, в прошлом году как только услышал призывы дать людям оружие для защиты, понял, что надо идти на Майдан и остановить кровопролитие.

"Душа чувствовала, что произойдет что-то страшное. Мы хотели предотвратить смерть с обеих сторон", — сказал отец Мелхиседек.

При этом он добавил, что церковь не имеет права вмешиваться в политику— нельзя ставить политические вопросы выше духовных.

Что касается войны на Востоке, то и здесь священник категоричен —церковь не может поддерживать военный конфликт априори, церковь благословляет на мир.

"Церковь должна быть над конфликтом. Она благословляет на мир,а не на войну и убийство", — заявил отец.

Среди священников УПЦ много военных капелланов. Да и сам отец Мелхиседек неоднократно был в зоне АТО.

"Священник должен быть со своим народом. Он должен молиться за народ. Надо молиться не за победу, а за спасение. Но если есть угроза, то чтобы люди не отчаялись, надо их всячески поддерживать. На фронте священник может помогать военным только в деле спасения души", — убежден отец.

Телеканал новостей "24"