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В Житомирской епархии УПЦ во время обыска изъяли все компьютеры

16:23, 04 декабря 2018
Православие
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Житомирский Свято-Крестовоздвиженский кафедральный собор / zhytomyr-eparchy.org

В помещении Житомирского епархиального управления Украинской Православной Церкви 3 декабря правоохранительные органы совершили обыск.

Как сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ, проведя детальный обыск правоохранители изъяли всю епархиальную компьютерную технику, флэш-накопители, винчестер с камер видеонаблюдения, компьютерные диски.

Как объяснили представители правоохранителей, якобы основанием для полного обыска помещения стало изъятие печатной продукции (газеты, листовки с элементами агитационного содержания, которые смогут повлечь разжигание межконфессиональной розни), об этом сообщают в постановлении, которое было предоставлено работникам епархиального управления.

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