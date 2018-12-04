В Житомирской епархии УПЦ во время обыска изъяли все компьютеры

В помещении Житомирского епархиального управления Украинской Православной Церкви 3 декабря правоохранительные органы совершили обыск.

Как сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ, проведя детальный обыск правоохранители изъяли всю епархиальную компьютерную технику, флэш-накопители, винчестер с камер видеонаблюдения, компьютерные диски.

Как объяснили представители правоохранителей, якобы основанием для полного обыска помещения стало изъятие печатной продукции (газеты, листовки с элементами агитационного содержания, которые смогут повлечь разжигание межконфессиональной розни), об этом сообщают в постановлении, которое было предоставлено работникам епархиального управления.