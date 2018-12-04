Митрополит Онуфрий возглавил престольный праздник в Введенском монастыре Киева
14:47, 04 декабря 2018Православие
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Митрополит Онуфрий / news.church.ua
В день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Введенском мужском монастыре Киева.
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
После Божественной литургии священнослужители совершили молебен с каноном перед чудотворной иконой Богородицы “Призри на смирение”.
Блаженнейший Владыка поздравил паству с престольным праздником, пожелал земных благ и жизни вечной, и благословил всех.
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