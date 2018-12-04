Митрополит Онуфрий возглавил престольный праздник в Введенском монастыре Киева

В день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Введенском мужском монастыре Киева.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После Божественной литургии священнослужители совершили молебен с каноном перед чудотворной иконой Богородицы “Призри на смирение”.

Блаженнейший Владыка поздравил паству с престольным праздником, пожелал земных благ и жизни вечной, и благословил всех.