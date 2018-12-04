Митрополит Антоний рассказал о том, как мир боролся с Богородицей и к чему это привело

Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, как боролись и продолжают бороться с Богородицей, и что является самым страшным нарушением.

Начало войны со Христом

Более 1500 лет назад в 431 г. на III Вселенском Соборе святые отцы отстояли честное имя Той, Которая принесла в мир Свет – родила Христа Спасителя.

Ее чистая жизнь была укором для тех, кто был нечист в своих мыслях и помыслах, кто не мог вместить в себя Христа, Его слова, Его жизнь.

Святость и чистоту Пресвятой Богородицы пытались поставить под сомнение и всячески запятнать еще со времен земной жизни Спасителя. Насмешки, нападки, клевета преследовали Деву Марию при жизни и после Ее святого Успения.

Клеветники, стремящиеся опорочить имя Марии, пытались таким образом опровергнуть исполнение пророчества о рождении в мир Мессии от девы.

Борьба с Богородицей была началом борьбы со Христом, с Его Церковью. Поэтому так важно нам, православным христианам, хранить благоговейнейшее отношение к нашей Заступнице и Защитнице, Матери Бога нашего Иисуса Христа Пресвятой Богородице, поклоняться и трепетать перед Ней.

Она наш Проводник ко Христу.

Расти во Христе

Что мы наблюдаем сегодня? Продолжение этой борьбы.

Мир борется с Богом и Его Матерью, борется с Его Церковью, в которую, как в спасительную гавань, вошла Сама Пречистая, будучи трехлетним Младенцем, и в которую ввела всех нас, все человечество, где мы получили шанс спастись и наследовать жизнь вечную.

Именно поэтому Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы как начало нашего спасения.

Пресвятая Богородица первой из всех живых существ вступает в подлинное общение с Творцом, уходит от мира, погружается в глубокую молитву, наполняет все свое существо Богом, а жизнь – служением Ему. И эта Богополнота растет и расцветает в ее чистоте и непорочности всю жизнь, и она становится способной родить воплощенное Слово Божие.

Удивительное послушание во имя любви! Расти в Боге. Это единственный путь и для всех нас.

Жизнь без Христа

И как ошибаются те, кто считают, что могут обойтись без Него. Это трагическая ошибка и страшная ересь, осужденная как пелагиева ересь, согласно которой человек может спастись только своими силами, без помощи Божией благодати, т. е. без Бога.

Ужасное заблуждение, уводящее людей в темноту, пучину грехов и страстей, сродни самовольному избавлению себя, тонущего, от спасительной помощи в бушующем море.

И все, кто борется сегодня с Церковью Христовой, и все, кто малодушничает и боится защищать Истину – подобно еретикам – забывают, что над всем и над всеми в этом мире стоит Господь Бог и Его слово будет последним.

Ничто не совершается без воли Бога, Его попущения, и ничто не останется без суда духовных законов, которые являются единственными действующими законами в этом мире.

Нарушения законов

Духовные законы реальны, и их нарушения всегда имеют трагические для человека последствия.

Сегодня мы тоже с глубоким сожалением наблюдаем, как вероломно нарушаются эти законы.

Нашу Украинскую Православную Церковь хотят выгнать с ее исторической земли, хотят лишить украинский народ его корней и истоков, дающих свет, живительную силу и жизненный потенциал, хотят навязать чужеродное и через силу его внедрить.

Настоящая Церковь так не поступает. Вероломство и истина несовместимы.

Истинная Церковь всегда стоит на страже веры и церковного мира.

Все Вселенские Соборы боролись за чистоту учения Церкви.

Это учение полно и ясно изложено в Никео-Цареградском Символе веры. И ничто не должно изменять его и искажать. Это незыблемый столп Церкви.

Нам известно, чем закончились поползновения Римской Церкви внести добавления в Символ – расколом и ересью, которые в дальнейшем спровоцировали гонения на православных христиан посредством униатства.

Сегодня хотят без оглядки на весь православный мир, на всю православную полноту менять церковные каноны и устои, выгонять законных хозяев и отбирать чужое имущество. И все это делается под предлогом «братской любви». Надо быть не семи пядей во лбу, чтобы не рассмотреть трезвомыслящему человеку в этих действиях ложь и коварство.

Такие действия противоречат церковному постулату, где говорится, чтобы никто из епископов не подчинял бы себе областей, которые были независимы от него прежде, «чтобы под предлогом священства не вкралась гордость земной власти и чтобы мы не утратили, погубляя мало-помалу, той свободы, которую даровал нам Своею кровию Господь наш Иисус Христос, Освободитель всех человеков».

Горько от того, что основы веры и братолюбия попираются на наших глазах, а предательством и обманом расчищают себе дорогу незнающие страха Божия.

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Будем уповать только на Бога и Его Пречистую Матерь! Будем верить, что во всем есть Промысл и воля Божия! Будем доверять Его Церкви и защищать Ее чистоту!

И пусть Матерь Божия еще много чад введет в храм Божий и научит главному – служению Христу!

"Православная жизнь"