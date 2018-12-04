5 декабря состоится открытие и освящение «стены памяти и скорби» ветеранам-афганцам

5 декабря в 13.00 во дворе Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана (ул. Лаврская 17) состоится открытие и освящение Стены скорби и памяти ветеранам-афганцам, павшим за целостность Родины.

Событие состоится накануне Дня Украинской Армии с целью увековечения памяти героев. Украинский союз ветеранов Афганистана вместе с Украинской Православной Церковью выступили с инициативой: в дополнение к Мемориальному комплексу погибших воинов-интернационалистов, создать «Стену памяти и скорби», посвященную погибшим защитникам Отечества.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия молебен о здравии украинского воинства, а также панихиду с освящением «Стены памяти и скорби» возглавит председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин.

Среди почетных гостей мероприятия - священники из числа ветеранов-интернационалистов, главы областных организаций Украинского союза ветеранов Афганистана, члены семей погибших героев, представители общественности и государства, ветераны-афганцы.

После освящения храма для аккредитованных представителей СМИ состоится брифинг, спикерами которого станут: председатель УСВА Червонопиский Сергей Васильевич; председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин; настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана, первый проректор Киевской Духовной Академии протоиерей Сергий Ющик; священники-ветераны-интернационалисты, члены семей погибших ветеранов-афганцев.

Аккредитацию представителей СМИ проводит Центр информации УПЦ по телефону (066) 095 14 76 или по электронной почте church.information.center@gmail.com.