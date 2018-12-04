Община Кафедрального собора УПЦ посетила с гуманитарной помощью столичную организацию инвалидов

В международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, работники социального отдела Воскресенского кафедрального собора УПЦ и протоиерей Павел Белый посетили столичную организацию инвалидов «Единство», приняли участие в концерте и передали гуманитарную помощь.

Сотрудники социального отдела передали подопечным организации бисквитные рулеты, б/у одежду, новогодние сувениры к предстоящим праздникам, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

При встрече с директором объединения обсуждались проблемы общества инвалидов и возможности дальнейшего сотрудничества и помощи со стороны общины собора в декабре.

В учреждении на учете находится 385 человек с нарушениями здоровья, из которых 50 – дети.