Одесский митрополит Агафангел просит Патриарха Кирилла помочь освободить украинских моряков

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел попросил Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла обратиться к российским властям содействовать освобождению задержанных украинских моряков и их возвращению в Украину.

Об этом говорится в тексте письма от 3 декабря, размещенном в открытом доступе на сайте Одесской епархии УПЦ.

«В акватории Черного моря 25 ноября произошел инцидент, правовая оценка которого находится вне границ церковной компетенции и является прерогативой политических и правовых институций. В результате этого 24 моряка, среди которых жители Одессы и Одесской области, стали заложниками политической ситуации, были задержаны пограничной службой Российской Федерации», - сообщается в тексте документа.

Митрополит отмечает при этом особую роль, которую может сыграть Церковь в вопросе возвращения украинских моряков.

«В данный момент только Православная Церковь может стать единственным звеном, находящимся над противоборством, чей авторитетный голос может быть услышан по обе стороны возникшего конфликта», - говорится в письме Одесского митрополита.