В Эстонии состоялось перенесение мощей святой Екатерины Пюхтицкой

В Эстонии 30 ноября, перед торжественным днём памяти всех святых земли Эстонской, состоялось перенесение мощей святой блаженной матери Екатерины Пюхтицкой, Христа ради юродивой, в Пюхтицкий Успенский собор.

В этот день Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений и сонм духовенства совершили молебен перед мощами в домовом храме монастырской богадельни, освященном в честь святителя Алексея, митрополита Московского, и великомученицы Варвары, после чего крестным ходом внесли мощи святой блаженной Екатерины в Успенский собор и вложили их в приготовленную раку. Об этом сообщает официальный сайт ЭПЦ.

После перенесения мощей, в Успенском соборе состоялась Всенощное бдение, которое совершил Митрполит Таллинский и всея Эстонии Евгений в сослужении епископа Маардуского Сергия, викария Таллинской епархии. Архиереям сослужило духовенство Таллинской и Нарвской епархии.

Святая блаженная Екатерина Пюхтицкая была причисленна к лику святых Священным Синодом Русской Православной Церкви 7 марта 2018 года.