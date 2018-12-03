В Киево-Печерской лавре начали праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы

Накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, 3 декабря, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Завтра Предстоятель возглавит Божественную литургию в Свято-Введенском мужском монастыре Киева.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – праздник, пришедший к нам из церковного предания. В этот день христиане вспоминают, как святые Иоаким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский Храм. Так родители Богородицы исполнили свой обет посвятить долгожданную дочь Богу.