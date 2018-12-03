В Киеве провели семинар по изучению богослужебных текстов для неслышащих

В Киеве состоялся IV Семинар по изучению нюансов перевода богослужебных текстов для людей с нарушениями слуха.

В собрании участвовали представители 9 общин по работе с глухими из Украины, Беларуси и Молдовы, а также студенты Киевской духовной семинарии, которые изучают жестовый язык, сообщает 3 декабря сайт Мукачевской епархии УПЦ.

По приглашению председателя Синодального отдела по делам молодежи УПЦ епископа Обуховского Ионы (Черепанова) и с благословения митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора участие в семинаре принял председатель епархиального отдела по взаимодействию с организациями, которые опекаются людьми с инвалидностью – архидиакон Дионисий (Гангур).

Во время семинара участники работали над тропарями и кондаками двунадесятых праздников, тайными молитвами Литургии и последовательностью венчания. Также посмотрели презентации новых проектов и мероприятий, проводимых в общинах за последний год.

Кульминацией мероприятия стало совершенное богослужение на жестовом языке в Академическом храме Киевской духовной академии и семинарии.

“Переложить в совершенстве тексты так, чтобы человеку с недостатками слуха было понятно, и при этом не потерять многогранность смыслов церковнославянских текстов – это просто нереально. В любом случае перевод текстов – это всегда компромисс. И выбор варианта вплотную зависит от внутреннего состояния самого переводчика. Важно и нам самим периодически вдохновляться. Такие встречи этому вполне способствуют. Несколько дней вместе на базе – это и работа, и общение, и восстановление сил”, – отмечает Екатерина Дятлова, одна из первых переводчиков Киевской православной общины глухих.