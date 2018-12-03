В Киеве и Житомирской области СБУ начала обыски в епархиях УПЦ

В Киеве, Житомире, Овруче и Коростене 3 декабря правоохранители проводят обыски в зданиях, принадлежащих епархиям Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает "Житомир.info" со ссылкой на главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

В частности там сообщили, что обыски проходят в рамках расследования уголовного производства, начатого по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

"В рамках расследования уголовного производства, начатого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии - ред.), 3 декабря работники следственного управления ГУНП в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят 8 санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене. Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах", - сообщили в полиции.

В издании сообщили, что обыски проводят в помещениях, принадлежащих Житомирской и Новоград-Волынской епархии и Овручско-Коростенской епархии Украинской Православной Церкви.

В управлении Службы безопасности Украины в Житомирской области подтвердили участие сотрудников СБУ в обысках, которые проводят работники следственного управления ГУНП.

«Пришли утром, показали какое-то непонятное постановление суда, забрали ключи, храм закрыли и целый день искали печатную продукцию… Обыск проводили везде, в том числе и в алтаре, были в подвале, в нижнем, верхнем храмах, котельне и т.д. – проверили все. Целый день искали и ничего не нашли», - цитирует официальный сайт УПЦ настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора Овруча, протоиеря Анатолия Каплюка.

По словам священника, среди тех, кто проводил обыск были представители СБУ и районного отдела полиции. В результате изъяли несколько журналов для священников, календари и богослужебные указания.

«Епархиальное управление обыскивали тоже, хотя на это не имели права. Даже согласно их постановления, у них было разрешение только на обыск храма», – сообщил он.