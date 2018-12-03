В Кировоградской епархии УПЦ провели благотворительный концерт в поддержку людей с ограниченными возможностями

В поселке Смолино Кировоградской области состоялся благотворительный концерт в поддержку людей с ограниченными возможностями.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на страницу в Фейсбук протоиерея Александра Фомича.

Встречу провели накануне Международного дня людей с ограниченными возможностями. Особым гостем мероприятия стал протоиерей Александр Клименко – победитель национального конкурса «Голос Страны 2017».

Концерт «От чистого сердца дарим добро» был организован усилиями Бабенко Татьяны в сотрудничестве с местной общиной и благочинным Смолинского округа Кировоградской епархии протоиереем Александром Хомичем.

Организаторы сообщают, что мероприятие было проведено в поддержку людей с ограниченными возможностями – «людей сильных духом, для которых каждый день – это борьба; людей, которые знают настоящую цену жизни, какой бы она не была!».

Переполненный зал с особой радостью встретил выступление протоиерея Александра Клименко, говорится в сообщении.

Международный День инвалидов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1992 года с целью привлечь внимание к людям с особыми потребностями, защитить их права, достоинство, акцентировать внимание общества на преимуществах, которые оно получает от участия людей с инвалидностью в политической, социальной, экономической и культурной жизни.