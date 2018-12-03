В Киево-Печерской лавре в день Введения в храм Пресвятой Богородицы отслужат 8 Литургий

В Киево-Печерской лавре в день Введения в храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря, состоится восемь Божественных литургий.

Как сообщается на сайте обители, богослужения начнутся:

05.30 – Ближние пещеры;

06.30 – Крестовоздвиженский храм; 07.00 – Успенский собор;

08.00 – Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник»;

08.30 –Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте»;

08.30 – Трапезный храм;

09.15 – Аннозачатьевский храм;

09.40 – Храм прп. Сергия Радонежского:

Вечернее богослужение начнется: 16.30 - Трапезный храм;

17.00 - Успенский собор: Акафист всем преподобным Печерским.

Справка "УНИАН-Религии". Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм возник на основании церковного Предания. Когда Богородице исполнилось три года, её благочестивые родители Иоаким и Анна исполнили обет: отдали дочь на служение Богу, приведя её в Иерусалимский храм.

У входа в храм была лестница из 15 ступеней - по числу псалмов, которые священники пели при входе в него. Родители поставили маленькую Марию на первую ступень, и она без посторонней помощи поднялась на неё, где её встретил первосвященник Захария, отец Иоанна Предтечи, который ввёл девочку в самое священное место в храме.

На вечернем богослужении Введения впервые начинают звучать слова из Рождественского канона, написанного знаменитым византийским гимнографом Космой Маюмским. Эти слова начинаются радостным восклицанием «Христос раждается, славите, Христос с небес, срящите [то есть встречайте]». Они напоминают христианам о том, чему, собственно, посвящен Рождественский пост.