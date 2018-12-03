В Ковель привезли мощи святого равноапостольного князя Владимира, великомучениц Варвары и Екатерины
В Ковель привезли мощи равноапостольного князя Владимира и великомучениц Варвары и Екатерины.
Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси несет святыни приходами Владимир-Волынской епархии, сообщается на официальной странице Ковельского городского благочиния УПЦ в Facebook.
Мощи святых равноапостольного князя Владимира - Крестителя Руси и великомучениц Варвары и Екатерины в декабре посетят все храмы Ковельского городского благочиния.
График пребывания святынь:
3-4 декабря - Введенская церковь;
4-5 декабря - Свято-Троицкий кафедральный собор;
5-6 декабря - Михайловская церковь;
6-7 декабря - Почаевской иконы Божией Матери;
7-8 декабря - Воскресенский кафедральный собор;
8-9 декабря - Воскресенский кафедральный собор;
9-10 декабря - Крестовоздвиженская церковь (пгт Люблинець);
10-11 декабря - Церковь святого князя Олега Брянского;
11-12 декабря - Фадеевская церковь;
12-13 декабря - Воскресение Словущее;
13-14 декабря - Николаевская церковь;
14-15 декабря - Пантелеймоновская церковь;
15-16 декабря - Анатольевская церковь;
16-17 декабря - Серафима Саровского церковь (с.Вербка);
17-18 декабря - Татьяновская церковь;
Мощи прибывают в храм на вечернее богослужение и находятся в течение суток.