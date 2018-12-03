В Ковель привезли мощи святого равноапостольного князя Владимира, великомучениц Варвары и Екатерины

В Ковель привезли мощи равноапостольного князя Владимира и великомучениц Варвары и Екатерины.

Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси несет святыни приходами Владимир-Волынской епархии, сообщается на официальной странице Ковельского городского благочиния УПЦ в Facebook.

Мощи святых равноапостольного князя Владимира - Крестителя Руси и великомучениц Варвары и Екатерины в декабре посетят все храмы Ковельского городского благочиния.

График пребывания святынь:

3-4 декабря - Введенская церковь;

4-5 декабря - Свято-Троицкий кафедральный собор;

5-6 декабря - Михайловская церковь;

6-7 декабря - Почаевской иконы Божией Матери;

7-8 декабря - Воскресенский кафедральный собор;

8-9 декабря - Воскресенский кафедральный собор;

9-10 декабря - Крестовоздвиженская церковь (пгт Люблинець);

10-11 декабря - Церковь святого князя Олега Брянского;

11-12 декабря - Фадеевская церковь;

12-13 декабря - Воскресение Словущее;

13-14 декабря - Николаевская церковь;

14-15 декабря - Пантелеймоновская церковь;

15-16 декабря - Анатольевская церковь;

16-17 декабря - Серафима Саровского церковь (с.Вербка);

17-18 декабря - Татьяновская церковь;

Мощи прибывают в храм на вечернее богослужение и находятся в течение суток.