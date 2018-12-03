Почему одежда монахов и священников чёрного цвета

«Православные какие-то мрачные! Всё им грех, всё нельзя. Слишком серьёзная религия! Вот и у священнослужителей одежда чёрная. Нет бы синяя или, например, зелёная. Неужели так нельзя?» Обратились к протоиерею Георгию Клапчуку, настоятелю Макариевского храма Торецка, с просьбой разъяснить, насколько принципиален именно чёрный цвет в одеяниях православных священников и монахов.

Чёрный цвет одеяний монашествующих и священников — это символ отречения от мирской суеты и благ материального мира. Также он свидетельствует о стремлении к обретению духовного покоя и избавлению от страстей. Фасон одежд тоже не случаен: он подобен верхнему одеянию нашего Спасителя и означает, что монашество и духовенство призваны подражать Его жизни.

Многие считают, что православие слишком строго, что оно всё время говорит о грехе, траурное какое-то. Есть люди, которые искренне удивляются: почему священники так мрачно одеты, ведь их призвание — нести в мир добро и свет? Такой выбор основан на строгости и торжественности чёрного цвета. Бог для священнослужителей — Царь и Начальник, постоянно помнить об этом помогает чёрное одеяние.

Чёрный цвет пришёл к нам из Византии, там даже женщины носили тёмные одежды, напоминающие длинную рубаху или халат — с широкими рукавами, запашные, подпоясанные. У нас на Руси поначалу было иначе. Например, преподобный Сергий Радонежский ходил в одеянии, напоминающем халат, туго затянутом поясом, с широким воротником и тоненькими манжетами. Подрясников тогда не было. Это уже при патриархе Никоне в XVII веке появились на Руси рясы, какие носили в Греции.

До сегодняшнего дня священники носят рясы греческого фасона — широкие, распашные. Они не прижились тогда в наших широтах, потому что в них было холодно, ведь греческая ряса разлеталась на ветру. Потом у нас придумали приталенную рясу, чтобы было теплее. Такой крой тоже до сих пор у нас в обиходе. Греческие со временем вернулись, в них очень комфортно летом. Я сам ношу греческую рясу, но хочу и русскую пошить, потому что она очень удобная.

Чёрная ряса дисциплинирует. Она — как форма, которая, к слову, всегда была тёмного цвета. Почему это важно? Мы служим в Церкви воинствующей — воинствующей со грехом. Священники — как воины. У нас есть свой устав — Типикон, то есть свод правил, которые священники и монашествующие должны выполнять. Устав предполагает, что повседневная одежда священника должна быть чёрной. Мы — как военнообязанные, и потому наша одежда должна быть достаточно строгой. Чёрный цвет — не траурный, он — призыв к чистоте, строгости образа жизни, напоминание о том, что надо заботиться не о внешнем, а о внутреннем, духовном.

В чёрной одежде есть призыв к смирению и собранности. По себе могу сказать: когда я в подряснике — это одно, когда надел рясу — уже совсем другое самоощущение. Я думаю, что и человек, который смотрит на священника, тоже смиряется, собирается.

Облачения всех цветов радуги у нас тоже есть, священники надевают их на богослужения, символизируя этим Церковь торжествующую.

Бывает, что священники носят подрясники других цветов — например, серые или белые. Обычно это связано с климатом: летом у нас очень жарко. Монахи же всегда ходят в чёрном.

Порой на священниках можно увидеть синие подрясники. С этим связан любопытный факт. Этот цвет пришёл к нам в IV веке, когда египетские и палестинские монахи носили чёрные рясы, как в Византии. Чёрный цвет считался популярным и практичным. При нарушении технологии окраски полотно приобретало синеватый оттенок. Каким-то образом у нас это переняли и стали носить синие подрясники. К слову, эти одеяния потом выгорали и становились вообще рыжими. С греческого языка слово «ряса» означает вытертая, поношенная, старая, потёртая — потому что она служила верхней одеждой и выцветала на солнце.

У нашего народа есть традиция воспринимать чёрный цвет как траурный, но одетый в рясу священник не призывает скорбеть и не стремится обрекать на грусть и печаль. Скорее, его задача — своим видом напомнить о духовном. Например, о том, что наша жизнь не всегда должна быть пёстрой, иногда нужно сосредоточенно подумать о главном.

Горловская и Славянская епархия УПЦ