В сети доступна для просмотра программа о разрушенных храмах Одессы (видео)

Одесская епархия УПЦ и медиагруппа «Глас» продолжают свой медиапроект «Забытые алтари», в котором рассказывается о разрушенных храмах города Одессы.

Как сообщает пресс-служба епархии, в новой программе речь идет о домовой церкви Воронцовского дворца, посвященной в честь святого архистратига Михаила - небесного покровителя Михаила Воронцова (генерал-губернатора).

Историческая Одесса во многом обязана этому государственному и военному деятелю, который всячески способствовал ее строительству и развитию (как физическому, так и духовному). Вместе со своей супругой Елизаветой Ксаверьевной генерал-фельдмаршал Воронцов посодействовал строительству и материальному обеспечению значительного количества городских храмов и приютов для сирот. Подробнее о домовой церкви и о самом дворце, в котором эта почтенная семья прожила не один десяток лет, можно ознакомиться из новой передачи.

Автор программы протоиерей Константин Бацуев cовместно с историком и краеведом Александром Чилей продолжают работать над новыми программами, которые будут интересны всем одесситам и людям, интересующимся историей Одессы.