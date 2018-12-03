Митрополит УПЦ попал в рейтинг ТОП-100 влиятельных закарпатцев

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор попал в рейтинг влиятельных закарпатцев 2018 года.

Со слов авторов проекта «Влиятельные люди Закарпатья», рейтинг стал качественно новой попыткой оценить возможности и действия наиболее влиятельных людей края, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Определять наиболее успешных закарпатцев газета «Неділя» с помощью спецпроекта «Влиятельные люди Закарпатья» ТОП-100 начала еще в 2006 году.

Готовя материал, журналисты учли мнения экспертов в различных отраслях, анкеты общественных деятелей, волонтеров, студентов, представителей бизнеса.

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор попал в рейтинг в разделе «Духовность», его имя – на 3-й позиции.