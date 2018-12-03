В Беларуси ученые из 5 стран обсуждают особенности реставрации церкви XII века

На базе церковно-приходского комплекса в беларусском городе Гродно 30 ноября началась III научно-практическая конференция «Свята-Барыса-Глебская (Каложская) царква (XII ст.): пошук шляхоў захавання».

Для участия в форуме приглашены 22 специалиста в области архитектуры и искусства из Беларуси, Польши, Литвы, Украины и России, сообщается на официальном портале Беларусской Православной Церкви.

В ходе работы конференции планируется проанализировать выполненные в 2017-2018 годах работы по ремонту деревянных конструкций храма и благоустройству прилегающей территории. Особое внимание участников конференции будет уделено анализу мнений ученых специалистов относительно консервации каменной части храма (XII век) и стабилизации температурно-влажностного режима, международному опыту стран-соседей по сохранению памятников архитектуры подобного уровня.

Кроме того, предполагается обсуждение вопросов, связанных с подготовкой номинационного досье для включения Коложской церкви и других памятников Гродненского региона в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Открывая работу конференции, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий поблагодарил участников за интерес к сохранению древней Коложи. Он также обратил внимание на важность выработки таких подходов к реконструкции Коложи, которые проявляли бы максимальную заботу не только о храме как памятнике архитектуры, но и о людях, составляющих приходскую общину.