В Валаамском монастыре создадут виртуальный тур по острову

В Валаамском монастыре идет разработка нового проекта - бесплатного виртуального тура “Потаенный Валаам”, с помощью которого можно будет, находясь в любой точке мира, посетить остров Валаам с его древней обителью, скитами и часовнями, а также прикоснуться к его святыням и насладиться красотой природы.

Крайне сложный в техническом плане проект требует немалых финансовых вложений и затрат, сообщают его инициаторы на странице монастыря в социальной сети, сообщают "Приходы".

Паломники и туристы, приезжающие на Валаам смогут воспользоваться мобильным приложением в качестве путеводителя и виртуального гида. В рамках тура планируется впервые показать дальний скит Валаама, доступ к которому закрыт для всех паломников.

Тур “Потаенный Валаам” будет переведен на другие языки и станет абсолютно бесплатным для всех пользователей.