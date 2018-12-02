Митрополит Онуфрий рассказал, что такое Страх Божий

Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей воскресной проповеди рассказал, почему Господь в притче о неразумном богаче, которая читалась в Евангельском зачале (Лк., XII, 16–21), назвал его безумным.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Богач не был невеждой, неграмотным, он был образованным человеком, — отметил Архипастырь. — …Он знал где приобрести землю, что посеять, когда и как обрабатывать, собирать урожай, как его хранить… А Господь его называет безумным».

Его Блаженство рассказал, что понятия «образованности» и «мудрости житейской» — это разные вещи.

Человек умудренный опытом в житейских делах может не имея образования, достичь большего успеха в личной жизни и во взаимоотношениях с близкими, подчеркнул Блаженнейший владыка.

«Но есть еще премудрость духовная. Эта мудрость научает человека не только, как устроить свою земную жизнь, но так учит человека выстраивать ее, чтобы конец временной жизни для него стал началом Вечной», — обратил внимание он.

«Эта премудрость дается тем людям, которые имеют страх Божий, — пояснил Предстоятель. — Премудрый говорит, что начало премудрости – страх Господень (Прип. 1, 7)».

Далее Митрополит Онуфрий назвал два вида страха, один из которых ведет к премудрости Божьей.

«Когда человек только встает на путь благочестивой жизни, у него бывает страх раба — он боится Бога, как раб боится своего господина. Но когда человек утвердиться в благочестии, у него этот страх переходит в сыновний. Он боится, как бы Бога не обидеть, как бы не оскорбить чем-то своего Творца. И он готов делать все, что Бог захочет, только чтобы Он на него не оскорбился. Это сыновний страх рождает высшую премудрость. Это состояние никогда не покидает человека, даже при его переходе в Вечность — он любит Бога, как сын, всегда».

Архипастырь дал духовные наставления, как научится стяжать в себе сыновий страх Господен.

«Когда человек начинает жить по закону Евангельскому, по закону Божьему, когда он решает оставить грех, жить по правде, свято, благочестиво, то на первых самых шагах, когда он уже принял твердое решение, Господь дает ему благодать…

Бог дает человеку благодать Святого Духа для того, чтобы она его укрепила, чтобы он мог совершить свои добрые, благочестивые течения жизни. И эта благодать, входя в человека, привносит туда тихую радость и мир, которых он прежде не испытывал, — рассказал Предстоятель. — Человек создан для мира. Поэтому, когда он почувствует это, он боится его потерять. У него появляется страх – как бы Бог у него не отнял эту внутреннюю благодать, которую Он дал в начале пути благочестия. Я начинаю думать – что делать, как защитить это внутренне душевное сокровище. Этот страх является началом премудрости».

Его Блаженство объяснил это подробнее на примере с приобретением имущества.

«Человек, например, купил хорошую машину или построил красивый дом, который ему очень нравится, тогда у него появляется страх, который заставляет его думать, что делать, чтобы это не потерять. Это естественный страх — это инстинкт самосохранения. Похожим образом дело обстоит с нашей душой. Когда Господь дает благодать, мы начинаем изучать духовные законы, которые помогают нам сохранять эту благодать».

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы заботились о том, чтобы приобретать премудрость Божию через страх Божий, из-за боязни хоть как-то оскорбить Того, Кто не достоин никакого оскорбления», – призвал Блаженнейший владыка.