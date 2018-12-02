В Луцке провели кинофорум православной молодежи

В Луцке 30 ноября состоялся IV молодежный кинофорум, организованный отделом по делам молодежи Волынской епархии УПЦ.

К участию были представлены 18 работ – видеороликов на социальные темы, сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.

Фильмы подготовили активисты молодежных православных объединений епархиальных благочиний, за исключением одного, направленного автором из Киевской епархии УПЦ. Кроме того, к участию присоединились и студенты Волынской духовной семинарии.

Как сообщил председатель епархиального отдела по делам молодежи иеромонах Илья (Вишневский), фестиваль не завершится просмотром работ, поскольку они будут оцениваться ко Дню православной молодежи.

«Наш отдел создал Youtube-канал, где будут опубликованы все представленные на фестиваль работы. Мы будем оценивать их в соответствии с количеством просмотров и положительных оценок от зрителей. Итак, приглашаем к активному просмотра выставленных в Интернет роликов нашего фестиваля », - говорит отец Илья.

Организаторы поблагодарили участников мероприятия за подготовленные фильмы и пожелали вдохновения в создании новых работ.