Священник рассказал, как защищает от аварий освящение автомобиля (укр.)

Навіщо взагалі освячувати транспортні засоби? Роз’яснює протоієрей Миколай Марковський, настоятель Покровського храму смт. Зайцеве Горлівської єпархії.

"Православна людина, яка ходить до храму і любить Бога, звикла на всі свої дії просити благословення Божого. Коли вона купує машину, то прагне й її освятити. Для чого це потрібно? Автомобіль — джерело підвищеної небезпеки, і ми просимо Бога напоумити нас, як правильно ним користуватися, щоб не заподіяти комусь шкоду, не потрапити в аварію. Ми не освячуємо безпосередньо сам метал — він був і залишиться бездушним металом, але просимо благословення для водія на керування саме цим транспортним засобом.

Чи потрібно це? Безумовно, так. Вранці ми просимо благословення на день, який нам належить прожити. Перед важливими справами просимо в Бога допомоги в їх здійсненні. Сідаючи за стіл, молимося та осіняємо хресним знаменням продукти, які допомагають нам підтримувати фізичні сили. Буквально на все треба просити благословення у Бога, і водіння автомобіля — не виняток.

Часом люди сприймають освячення машини як магічний ритуал. Вони вірять, що цим захищають її від викрадення, аварій, поломок і тому подібного. Це в корені невірно. Магічне ставлення до таїнств і обрядів — мабуть, основний бич християнства. Це стосується не тільки освячення авто або квартири. Люди вінчаються, щоб сім’я була щаслива, хрестять дитину, щоб вона не хворіла тощо. Вони не розуміють, що сім’я буде щасливою не від механічного здійснення таїнства, а коли подружжя готове йти на жертви один заради одного. Під час вінчання вони запитують благословення на свій шлюб. Так само дитина хворіє незалежно від того, хрещена вона чи ні, через стан імунітету, спадковості і так далі.

Багато людей, не відвідуючи храму, не молячись Богу, не розбираючись у своїй рідній вірі, ставляться до неї споживацьки. Не хочуть молитися, постити, віддавати, а бажають тільки отримувати. До освячення машини ставляться так само: нехай мені Господь дарує таку машину, щоб не потрапила в аварію, не розбилася. Це величезна помилка, більш того — справжнісіньке язичництво.

Язичники чинили відносно богів саме так: я прийшов, дав тобі — тепер ти дай мені. У християнстві все зовсім інакше, відносини між людиною і Богом інші — особистісні, більш глибокі. У них немає торгівлі: «ти — мені, я — тобі». Христос каже: «нехай станеться вам згідно з вашою вірою» (Мф. 9:29), — але якщо ви робите щось без віри, ніякої користі не отримаєте. Якщо у ваших діях немає надії на Бога, то вони не принесуть ніякої користі. Це стосується й освячення автомобіля".

За матеріалами Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.