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В Изюм прибыли мощи священномученика Киприана и мученицы Иустинии

13:38, 02 декабря 2018
Православие
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В Изюм прибыли мощи священномученика Киприана и мученицы Иустинии / izum.church.ua

В начале всенощной, правящий архиерей и духовенство торжественно встретили мощи священномученика Киприана и мученицы Иустинии, сообщает пресс-служба Изюмской епархии УПЦ.

По окончанию богослужения митрополит Елисей произнес проповедь, после чего дал тем, кто молился, святительское благословение.

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