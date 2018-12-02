В Изюм прибыли мощи священномученика Киприана и мученицы Иустинии

В субботу, 1 декабря, митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе г. Изюма.

В начале всенощной, правящий архиерей и духовенство торжественно встретили мощи священномученика Киприана и мученицы Иустинии, сообщает пресс-служба Изюмской епархии УПЦ.

По окончанию богослужения митрополит Елисей произнес проповедь, после чего дал тем, кто молился, святительское благословение.